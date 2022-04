Radrennfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Rödinghausen

Schwerer Sturz beim Radrennen: Ein 28-jähriger Mann aus Oelde ist am Sonntag beim Straßenrennen „Rund in Bünde“ des RC Olympia Bünde in Rödinghausen gestürzt. Nach Informationen der Polizei zog sich der Fahrer schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Osnabrück geflogen werden.

Von Kathrin Weege