Radwegekonzept: Bürger fordern sichere Schulwege

Die Fahrrad-Initiative Rödinghausen hat den politischen Entscheidungsträgern der Gemeinde jetzt ihre Ideen und Wünsche an das Radwegekonzept vorgestellt, das von der Verwaltung nach entsprechendem Ratsbeschluss bei dem Ingenieursbüro Bockermann und Fritze in Auftrag gegeben wurde.

Daniel Seckfort ist oft in seinem Velomobil - einem carbonverkleideten Liegerad - unterwegs und moderierte die Veranstaltung in den Räumen von „Lernen Hoch 3“ an der Bünder Straße. Zunächst berichtete er von der Unzufriedenheit einiger Mitglieder der Initiative am Konzept des Ingenieurbüros, das im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung im September 2022 vorgestellt wurde. Diese Unzufriedenheit führte zur Gründung der Interessengemeinschaft.