Randstunden-Betreuung und OGS geschlossen

An der Grundschule am Wiehen in Rödinghausen Schwenningdorf muss krankheitsbedingt die „Randstunde“ sowie die Betreuung im offenen Ganztag geschlossen werden. Bis zum 19. August kann der Träger keine Betreuung sicherstellen. Mehrere Krankheitsfälle im Kollegium führen zu diesem Ausfall.

Die evangelische Jugendhilfe Schweicheln, als Träger des Betreuungsangebotes, hat die Eltern frühestmöglich in einem persönlichen Anschreiben informiert.

„Dass diese Unannehmlichkeiten entstanden sind, tut allen Beteiligten sehr leid. Krankheitsfälle sind aber nicht vorhersehbar. Leider war die Schließung die Konsequenz“, bedauert Bürgermeister Siegfried Lux die Situation. In absoluten Ausnahmefällen kann vor Unterrichtsbeginn, ab 7.30 Uhr in der Früh, eine Notbetreuung vereinbart werden. In diesem Fall können sich Eltern an das Sekretariat der Grundschule am Wiehen wenden unter Telefon 05746/938 670.