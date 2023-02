Raser (24) flüchtet vor der Polizei und versteckt sich dann im Wald

Melle

Eine wilde Flucht vor der Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer in Rödinghausens Nachbarkommune Melle hingelegt. Sogar ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Verfolgungsjagd. Am Ende konnten die Beamten den leicht alkoholisierten Flüchtigen aber stellen.

Von Daniel Salmon