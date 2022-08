Rödinghausen: Badevergnügen kostenfrei

Am Sonntag, 4. September, endet die Saison für das Rödinghauser Freibad. Bis 18 Uhr können Schwimmfreunde noch ihre Bahnen ziehen, ehe dann für 2022 die Pforten geschlossen werden. Für die letzten 4 Tage, sprich den September, wird kein Eintritt erhoben.

Freibad schließt am 4. September - an den letzten vier Tagen kein Eintritt

Vom 1. bis 4. September wird bei einem Besuch des Freibades in Rödinghausen kein Eintritt erhoben.

Viele Menschen kamen dieses Jahr wieder ins Freibad und nutzen das vielfältige Angebot. Das Baden war nahezu wie vor der Corona-Pandemie möglich. Einige Hygienevorschriften galt es selbstverständlich einzuhalten, so dass alle Gäste ihren Aufenthalt unbeschwert genießen konnten. Ein besonderes Angebot war in diesem Jahr, dass die Warm-Wasser-Duschen kostenlos genutzt werden konnten.

Die angebotenen Schwimmkurse waren allesamt ausgebucht. Rund 60 Kinder erhielten ihr „Seepferdchen“. „Ich freue mich darüber, dass so viele Kinder die Schwimmkurse absolvieren konnten. Das ist eine tolle Sache. Mein Dank gilt den Schwimmbadmitarbeitenden, die dies möglich gemacht haben“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux anerkennend.

Auf das kommende Jahr fiebern wohl die meisten Besucher schon jetzt hin: Spontan ins Freibad gehen, auf der Sonnenwiese relaxen, morgens schon sportlich unterwegs sein und im kühlen Nass bei sommerlichen Temperaturen Bahnen ziehen.

„Ich lade nochmals alle Schwimmerinnen und Schwimmer herzlich in unser Freibad ein. Zwei Wochen ist es noch geöffnet, ehe dann bis etwa Mai 2023 pausiert wird. An den September-Tagen ist das Badevergnügen sogar kostenfrei“, so Bürgermeister Lux.