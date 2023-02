Rödinghausen bietet Sammelplatz für Grünabfall

Rödinghausen

Im Frühjahr geht es für viele wieder in den Garten. Dann fällt einiges an Grünabfällen an. Um die Entsorgung von Grünschnitt für die Rödinghauser Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie möglich zu machen, hat die Gemeinde Rödinghausen einen Grünabfall-Sammelplatz eingerichtet.