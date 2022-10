Rödinghausen: Bürgerradweg für die Hansastraße?

Rödinghausen

Wer mit dem Fahrrad zwischen Rödinghausen und Preußisch Oldendorf auf der Hansastraße unterwegs ist, der weiß, wie brenzlig es in dem Bereich schnell werden kann. Die Fahrbahn ist schmal, uneben und die Strecke kurvig. Zudem halten sich viele Autofahrer nicht an Tempo 50. Daher rufen die Grünen aus Rödinghausen erneut das Thema Radweg an der Landesstraße ab der Wehmerhorststraße bis zur Gemeindegrenze auf.

Von Kathrin Weege