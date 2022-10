Rödinghausen: Eltern beklagen gefährliche Bushaltestelle

Rödinghausen

Zappenduster und gefährlich für die Schüler: So bewerten Eltern die Bushaltestelle an der Kirche der SELK-Gemeinde, wenn ihre Kinder in der dunklen Jahreszeit auf den Schulbus warten müssen. Während in der Gemeinde Rödinghausen zahlreiche Bushaltestellen modernisiert wurden, ist genau diese noch im alten Zustand.

Von Kathrin Weege