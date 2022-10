Rödinghausen: Elterntaxis sollen Parkplätze bekommen

Es ist jeden Morgen die gleiche Szene wohl an nahezu jeder Grundschule: Die Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis möglichst vor die Eingangstür. Abgesehen vom Verkehrschaos wird es auch für die Mädchen und Jungen, die zu Fuß unterwegs sind, gefährlich. Autos parken, die Kinder müssen die Straße hinter oder vor ihnen bei schlechter Sicht auf den Verkehr überqueren. Die SPD Rödinghausen will Abhilfe schaffen.

Sie hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Bildung und Sport einen Antrag auf Einrichtung von Elternhaltestellen an der Grundschule an der Stertwelle und in Bruchmühlen gefordert.