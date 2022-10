Rödinghausen: Kindersachen zu Schnäppchenpreisen

Second-Hand-Börse findet am 22. Oktober in der Gesamtschule statt

Rödinghausen

„Das ist eine ideale Möglichkeit, um sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken“, sagt Organisatorin Heidi Kiel. Die Gemeinde Rödinghausen lädt für Samstag, 22. Oktober, ab 11 Uhr zur Second-Hand-Börse für Kindersachen in die Gesamtschule, An der Stertwelle 34-38 in Rödinghausen, ein.