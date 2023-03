Rödinghausen: 89-Jähriger nach Fahrradsturz in Lebensgefahr

Im Rödinghauser Ortsteil Bruchmühlen ist am Samstag ein Radfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallstelle blieb bis in die späten Abendstunden gesperrt.

Nach dem Unfall in Rödinghausen sichert das VU-Team Spuren und Hinweise zum Unfallhergang.

Die Rettungskräfte wurden gegen 16.15 Uhr alarmiert. Ein 89-jähriger Radfahrer aus Melle befuhr die Fahrbahn der Bruchstraße in Richtung Kreisverkehr/Niedersächsische Landesgrenze. An der Bahnstrecke in Höhe der Einmündung Schwarzer Weg überquerte der Mann plötzlich die Straße.