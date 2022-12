Rödinghausen: Ökopartei kritisiert Radwegekonzept

„Wie man an dem zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Stertwelle sehen kann, führt eine Verkehrsplanung, die darauf ausgelegt ist, möglichst viel Fördergelder abzugreifen, an dem Bedarf vorbei. Außer zur Schülerbeförderung hat der ZOB im Grunde keine Funktion. Diesen Planungsfehler sollten wir im Radwegekonzept nicht wiederholen“, betont Frank Jarmuschke, Vorstandsmitglied des Grünen-Ortsverbandes. Katja Seliger ergänzt: „Das Ingenieurbüro Bockermann und Fritze hat in der Öffentlichkeitsbeteiligung des Radwegekonzeptes wenige Radwege entlang der Hauptverkehrsachsen geplant, ohne dabei die Nahziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitgeber zu berücksichtigen. Das geht vollkommen am Bedarf der Radfahrenden vorbei und so wurde es in dem Ratsbeschluss, der das Radwegekonzept auf den Weg gebracht hat, auch nicht gefordert.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch