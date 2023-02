Rödinghausen: Online-Beteiligung beim Radverkehrskonzept startet

„Wichtiges Element dieses Konzeptes sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux. Um allen Belangen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern ausreichend Raum zu geben, führt die Gemeinde Rödinghausen zusammen mit dem Planungsbüro Bockermann Fritze öffentliche Beteiligungen durch.

Bei einem Planungsworkshop im September wurde das Radverkehrsnetz mit seinen Führungsformen und Breiten der Radverkehrsanlagen diskutiert. Ebenso wurden Fahrradabstellanlagen und Verknüpfungspunkte mit dem ÖPNV besprochen. Der Workshop zeigte auf, dass eine noch stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung gewünscht und auch notwendig ist.

Nun findet eine zusätzliche Online-Beteiligung statt. Diese startet am Freitag, 17. Februar. In einem Online-Portal können Interessierte ihre Meinung, Anregungen und konkrete Empfehlungen eintragen. Das Online-Portal ist bis zum 17. März freigeschaltet und unter www.jetzt-mitmachen.de/radverkehrskonzept_roedinghausen zu finden.

Ergebnisse werden genutzt

„Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und über eine hohe Beteiligung“, so Bürgermeister Siegfried Lux. „Denn wer kennt sich in Rödinghausen besser aus als die Bürgerinnen und Bürger?“ „Die Ergebnisse aus dem Online-Portal gehen ebenso wie die Ergebnisse des Planungsworkshops in die Auswertung ein und werden bei der Erstellung des endgültigen Konzepts und der Handlungsempfehlungen berücksichtigt“, erklärt Rödinghausens Klimaschutzmanagerin Dr. Sarah Sierig. Die Klimaschutzmanagerin steht bei Fragen unter Tel. 05746/948-171 oder per E-Mail [email protected] zur Verfügung.