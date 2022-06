Rödinghausen: Polizei sucht nach Einbruch in Bäckerei Zeugen

Rödinghausen

Einbruch in eine Bäckerei an der Bünder Straße in Rödinghausen: Nach Angaben der Polizei sind bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in die Geschäftsräume eingedrungen. Ob es gelang, Diebesgut aus der Bäckerei zu entwenden, ist noch unklar.