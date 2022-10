Rödinghausen soll „kinderstark “werden

Neues Netzwerk will Kindern und Familien helfen

Rödinghausen

Ob bei der Gemeindeverwaltung, in Vereinen, Schulen, Kitas oder an anderen Stellen - zahlreiche Fachkräfte engagieren sich in Rödinghausen für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Gerade im Bereich Prävention oder wenn bei familiärer Problemlagen individuelle Unterstützung erforderlich wird, verspricht gemeinsames Handeln die besten Erfolgsaussichten. Die Gemeindeverwaltung und der Kreis Herford wollen Rödinghausen nun „kinderstark“ machen.