Rödinghausen sucht Schöffinnen und Schöffen

Sie sind Richterinnen und Richter ohne Robe: Die Schöffen sind ehrenamtliche Richter und entscheiden gemeinsam mit den Berufsrichtern insbesondere über die Schuld und gegebenenfalls über die Strafe des Angeklagten. Nun werden wieder bundesweit Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in der Gemeinde Rödinghausen insgesamt drei Frauen und Männer, die am Schöffengericht Herford und Landgericht Bielefeld als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Der Rat der Gemeinde Rödinghausen schlägt doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt dann der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Hilfsschöffen. „Das Schöffenamt ist ein wichtiges und verantwortungsvolles Ehrenamt“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux.

Bewerberinnen und Bewerber müssen in Rödinghausen wohnen, am 01.01.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Zur Schöffin beziehungsweise zum Schöffen können nur deutsche Staatsangehörige gewählt werden. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Reife des Urteils

Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Das Amt eines Schöffen verlangt daher in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich. Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, das heißt das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet.

Frist läuft am 28. Februar ab

Interessierte können sich bis 28. Februar 2023 bei Michaela Klußmann von der Gemeinde Rödinghausen, telefonisch unter 05746/948-157 oder per E-Mail an [email protected] melden. Ein Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste finden Bewerber unter www.schoeffenwahl.de. Weitere Informationen für Bewerber gibt es ebenfalls unter www.schoeffenwahl.de