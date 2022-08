Rödinghausen zeigt sich von der schönsten Seite

Planer und Akteure zum „Tag der Regionen“ in Rödinghausen trafen sich zur Vorbereitung im Haus des Gastes. Unter dem Motto „Kurze Wege, große Wirkung“ werden sich 85 Anbieter von regionalen Produkten und Dienstleistungen in der Gemeinde am Rande des Wiehengebirges präsentieren.

Foto: Peter Schubert