Rödinghauser Jecken feiern Karneval wie im Märchen

Rödinghausen

Märchenhaft Jeck ist es am Wochenende im Haus des Gastes geworden. Nachdem die närrische Gaudi im vergangenen Jahr noch in den Mai verlegt werden musste, konnte nun erstmals nach der Pandemie wieder im Februar gefeiert werden. Gleich an zwei Abenden ging es mächtig närrisch zu.

Von Annika Tismer