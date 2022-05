Schluss nach zehn Jahren

Lotto, Postagentur, Geschenke und mehr – der Laden von Claudia Kiehl an der Alten Dorfstraße 1 ist in Rödinghausen eine Institution und nicht mehr wegzudenken. Seit zehn Jahren ist sie die Inhaberin. Doch das soll sich zum 1. Juni ändern.

Claudia Kiehl übergibt ihr Geschäft an der Alten Dorfstraße an neue Inhaberin

Die Geschäftsfrau möchte ein neues berufliches Kapitel aufschlagen und gibt ihr Geschäft in andere Hände. „Sowohl mein Mann als auch ich sind beide selbstständig. Es hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Allerdings hat die Arbeit – auch was die Buchhaltung betrifft – in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ich will deshalb etwas Neues anfangen und werde erst einmal meinem Mann zur Seite stehen, der in der Metallbranche tätig ist“, sagt Claudia Kiehl. Bereits vor drei Jahren habe sie mit dem Gedanken gespielt aufzuhören und ihr Geschäft auf der Homepage von Westlotto angeboten. Lange habe sie aber gar nichts davon gehört – bis sich das Anfang des Jahres änderte.