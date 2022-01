„Schule trifft Beruf“ kommt gut an

Unter dem Motto „Start – Schule trifft Beruf“ hatten sich Azubis von elf heimischen Unternehmen bereiterklärt, den Neuntklässlern über ihren Beruf Rede und Antwort zu stehen.

In einer Art Speed-Dating machten die Gesamtschüler Bekanntschaft mit den konkreten Erfahrungen, die die Auszubildenden in ihren Berufen gesammelt hatten: Angehende Holzmechaniker, Pflegekräfte, Industriekaufleute oder Elektroniker berichteten über ihr Berufsleben und standen für Fragen zur Verfügung. Nach guten sieben Minuten wechselten die Schüler dann die Station, um sich einem anderen Ausbildungsberuf zu widmen.

Organisiert wurde das Programm durch Willi Hartmann, dessen Firma professionelles Coaching für Schüler anbietet. Durch das Verfahren, jede Station anzulaufen, sei gewährleistet, dass sich nicht nur große Firmen präsentieren könnten, sondern dass auch kleine Betriebe auf ihre Ausbildungsmöglichkeiten hinweisen könnten, erläutert Hartmann.

Und tatsächlich kam die Art der Vermittlung zwischen Schule und Ausbildungsbetrieb bei den Schülern gut an. „Es wurden viele Fragen gestellt, die auf das große Interesse verweisen, das unsere Schüler an Ausbildungsberufen haben“, erläutert Christina Welzel, die an der Gesamtschule Rödinghausen die Berufsvorbereitung mit betreut, „wir sind in der Art, wie wir die Berufsfelderkundungen durchführen wollen, ziemlich frei und bedanken uns bei den Firmen, die ihre Auszubildenden für diesen Austausch auf Augenhöhe freistellen.“