Schüler aus der Türkei und Spanien zu Gast in Rödinghausen

Gleich drei Sprachen sind in der Aula der Rödinghauser Gesamtschule zu hören - verständigt wird sich in einer vierten: auf Englisch. Über das Erasmus-Programm sind aktuell 30 Schüler und Lehrer aus der Türkei und Spanien zu Gast in der Wiehengemeinde.

Bereits in der ersten Jahreshälfte waren die Rödinghauser in Spanien und der Türkei, haben dort die Lebens- und Schulgewohnheiten ihrer Partner kennengelernt. „Es hat allen prima gefallen“, blickt Inga Stratmann, Koordinatorin der Gesamtschule für das Erasmus-Programm, zurück.

Für die Gäste dürften nicht nur Schullandschaft, Essen und der fremde Übernachtungsplatz bei den Gastfamilien neue Erlebnisse sein: Ihre Schulen liegen in großen Städten, ganz anders als in der beschaulichen Wiehengemeinde. Eine der spanischen Lehrerinnen sagt: „Es ist aber ganz toll hier, viel grüner!“ Die türkischen Schüler besuchen die Schule Kabatas Erkek Lisesi in Istanbul, die Spanier die IES Blas Infante in Córdoba.

„Hoş geldin“, „Bienvenido“, „Herzlich willkommen“ und „Welcome“ - mit dieser Begrüßung hieß Bürgermeister Siegfried Lux die Gäste in der Aula der Gesamtschule am Montag willkommen. Eine türkische und eine spanische Flagge wurden gehisst. Lux betonte, dass solche Austausche dazu dienten, sich gegenseitig besser zu verstehen, anderes kennenzulernen und sich gegenseitig wertzuschätzen. So ein Austausch sei auch ein Stück Friedensarbeit.

Angekommen sind die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren am Sonntag, bis Samstag sind sie in den Rödinghauser Familien, bevor es dann zurück in die Heimat geht. Die ersten beiden Tage verbringen die Austauschschüler an der Schule, arbeiten gemeinsam an einem Digitalisierungsprojekt. Im Laufe der Woche stehen Ausflüge nach Detmold ins Landesmuseum und einen Kletterpark an sowie Touren nach Bielefeld und Paderborn - hier geht es unter anderem in Nixdorf-Museum.

Eigentlich hätten die Besuche schon früher stattfinden sollen, doch Corona hatte dafür gesorgt, dass der Austausch zunächst nur online ablief. Auch jetzt hatten Gastfamilien Corona, es hatten sich aber sofort Eltern gefunden, die für die besagte Familie eingesprungen sind.

„Wir freuen uns auf eine schöne Zeit. Einige der Schüler verstehen sich so gut, sie werden sicher auch nach dem Austausch miteinander in Kontakt bleiben. Einige wollen sich sogar mit den Eltern zusammen mal besuchen“, sagt Stratmann. Bei der kleinen Feierstunde wurden Präsente getauscht: Die Schüler erhielten Taschen mit Giveaways aus Rödinghausen, Lux bekam feines Öl von den spanischen Gästen und eine Plakette als Erinnerung an den Austausch von den Türken.