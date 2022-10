„Schulwege gehören ins Radwegekonzept“

Ein nicht ausreichendes Radwegekonzept für Rödinghausen, eine fehlende Einbindung der Schulwege in der Rohfassung dieses Konzeptes – das sind Kritikpunkte von Rödinghausern, die sich am Mittwoch, 26. Oktober, zur Interessengemeinschaft „Radfahren“ zusammengeschlossen haben.

Die Interessengemeinschaft fordert nicht nur die Verbesserung der Radinfrastruktur entlang der Hauptstraßen. Diese sei sehr zeit- und kostenaufwendig, da man für die Radwege Flächenkäufe tätigen und sich mit unterschiedlichen Baulastträgern abstimmen müsse, so die Meinung der Mitglieder. Vielmehr sollte ein durchgehendes Radwegenetz entstehen, das auch die Nahziele in den Fokus nehme und den Autoverkehr auf die Hauptstraßen lenke, sodass sich die Radfahrenden auch auf den Nebenstraßen, an denen sich ein teurer separater Radweg nicht lohnen würde, sicherer fühlen. Hierfür fordern sie mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fahrradstraßen, gesicherte Übergänge über die Hauptstraßen und ähnliche Maßnahmen, die mehr Menschen zum Umsteigen auf das Rad bewegen sollen.