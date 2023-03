Second-Hand-Basar in Rödinghausen

Alles gut sortiert: Die Second-Hand-Börse für Kindersachen findet am Samstag, 18. März, von 11 bis 14 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen statt.

Am Samstag, 18. März, können Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln und alle Interessierte von 11 bis 14 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen (An der Stertwelle 34-38) stöbern. Und dabei „gutes Gebrauchtes“ ergattern. Besonders ist, dass die Rödinghauser Second-Hand-Börse keinen Eintritt kostet.

„Das unterscheidet uns von ähnlichen Veranstaltungen in der Region“, sagt Organisatorin Heidi Kiel von der Gemeinde Rödinghausen. Die Vorbereitungen laufen in diesen Tagen bei Heidi Kiel auf Hochtouren: 100 Anbieter haben sich für die Second-Hand-Börse angemeldet. Am Tag vor der Veranstaltung nehmen Heidi Kiel und das ehrenamtliche Helferteam alle Waren entgegen und platzieren die Kleidungsstücke nach Größen auf den langen Tischen in der Mensa.

Extra Baby-Bereich als Neuheit

„Das macht den Einkauf für die Kundinnen und Kunden entspannter und übersichtlicher“, sagt Heidi Kiel und hat ein Lob parat: „Ohne die Mithilfe der engagierten Helferinnen wäre die Second-Hand-Börse in der bekannten Form nicht durchführbar.“

Neu ist, dass es einen extra Baby-Bereich geben wird: In einem separaten Raum werden Babybekleidung von Größe 50 bis 86 sowie Zubehör angeboten. Zudem wird eine gesonderte Abteilung für Schuhe eingerichtet. „Damit sorgen wir für noch mehr Übersichtlichkeit“, so Heidi Kiel.

Schüler sorgen für Kuchen und Getränke

Von der Second-Hand-Börse profitieren nicht nur Anbieter und Kunden, sondern auch gemeinnützige Projekte. 25 Prozent vom Verkaufserlös der Anbieter werden einbehalten und gespendet. „Es lohnt sich wieder ein Besuch in der Cafeteria. Für Getränke, Kuchen und Snacks sorgen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Rödinghausen“, heißt es in der Ankündigung.