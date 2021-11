Am Samstag, 13. November, in der Gesamtschule Rödinghausen

Rödinghausen

Spielzeug, Bücher und Umstandsmode, Babykleidung, Kinderkleidung und vieles, mehr gibt es bei der ersten Auflage der großen Second-Hand-Börse für Kindersachen seit Beginn der Corona-Pandemie. Los geht es mit der Schnäppchenjagd für die Kleinen am Samstag, 13. November, ab 11 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen, An der Stertwelle 34-38.