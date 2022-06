Sorge um Glasfaser-Ausbau in Rödinghausen

Rödinghausen

Die Gemeinde Rödinghausen will in Sachen Turbo-Internet aufs Tempo drücken. Allerdings werden die Bemühungen der Kommune, gemeinsam mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser einen flächendeckenden Glasfaserausbau am Wiehen zu forcieren, aktuell ausgebremst: Die Nachfrage der Rödinghauser nach dem flotten Netz ist derzeit nicht hoch genug.

Von Daniel Salmon