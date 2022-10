Sperrung der Rüschener Straße wieder aufheben?

Unbequem weite Wege müssen einige Anwohner in Kauf nehmen, seit die Rüschener Straße in der Nähe des Küchenmöbelherstellers Häcker in Rödinghausen gesperrt ist. Darauf weist die CDU-Fraktion erneut hin und fordert, die Straße für den Anliegerverkehr wieder zu öffnen. Allerdings solle eine Höhenbeschränkung von drei Metern greifen, zudem solle ein Durchfahrtsverbot für den Schwerverkehr her.

Mit baulichen Maßnahmen ist die Rüschener Straße in Höhe In der Flage abgesperrt.

Darüber hinaus sollte die Zufahrt zum Mitarbeiterparkplatz bei Häcker mit einem geeigneten Leitsystem nur von Westen hergestellt werden. Der Antrag erfolge auf zahlreiche Bitten und Anfragen von Bürgern und Anliegern, teilt Marco Möhle von der CDU mit. Er soll bei der nächsten Rödinghauser Ratssitzung auf den Tisch kommen.

Während der Bauarbeiten der Brücke an der Hansastraße 2016 verlief einiges an Umleitungsverkehr – damals zum Ärgernis vieler Bürger – teils über kleine Anliegerstraßen. Es musste eine Lösung her. Durch die Sperrung der Rüschener Straße sollte darüber hinaus die direkte Zuwegung zum neuen Mitarbeiterparkplatz unterbunden werden. Angeblich wurden die Anlieger dabei mit einbezogen, die Lösung solle von einer großen Mehrheit favorisiert worden sein, so Möhle weiter. „Betroffen von diesem Zustand seien die Anlieger aus dem Bereich Bahnstraße, In der Flage, Sperlingweg, Starenweg, Finkenweg, Amselweg und Drosselweg.“

Zu viel Verkehr

„Um die Hansastraße zu erreichen, werden die Straßen Starenweg und Schierenacker genutzt. Auch viele Anlieferer, Besucher und Entsorgungsfahrzeuge nutzen diese Wege, um in das Wohngebiet zu kommen“, sagt Möhle. Mit der Erweiterung bei Häcker und der damit notwendigen Ausweisung weiterer Mitarbeiterparkplätze hat sich die verkehrliche Situation im Bereich der Rüschener Straße verändert, heißt es seitens der Verwaltung. Zunächst sei festzustellen, dass die Rüschener Straße aufgrund ihres Ausbauzustands für die Aufnahme eines erhöhten Verkehrsaufkommens nicht ausgelegt sei. Ferner sei der Aufbau der Rüschener Straße nicht in der Lage, Schwerlastverkehr aufzunehmen.

Die Stelle, die an der die Rüschener Straße gesperrt ist, liegt in der Nähe von Häcker Küchen. Foto: Kathrin Weege

Die Gemeinde Rödinghausen war daher aufgefordert, die zu erwartenden Verkehrsströme zu ordnen und zu lenken. „Zur Vorbereitung ist damals durch ein Fachbüro eine Verkehrserhebung vorgenommen worden. Die Gemeinde hat die betroffenen Bürger frühzeitig unterrichtet und sie am Entscheidungsprozess teilhaben lassen. Hierzu hat es mehrere Infoveranstaltungen und Anliegerversammlungen gegeben. Es galt für die betroffenen Bürger, eine Lösung zu finden, die ihrem Wunsch als Anlieger nach rascher Erreichbarkeit relevanter Ziele entgegenkommt, wie auch Zielsuch- und Durchgangsverkehr aus dem Siedlungsbereich fernzuhalten“, heißt es von der Gemeinde.

Zwei Sperrvarianten

Dazu wurden zwei Sperrvarianten erprobt. Die Auswirkungen auf den Verkehr wurden durch ein Fachbüro analysiert und in einer abschließenden Bürgerversammlung vorgestellt. Die bis heute beschilderte Variante der Abbindung der Rüschener Straße in Höhe Einmündung In der Flage wurde von der großen Mehrheit der Anwohner favorisiert und die Gemeindeverwaltung gebeten, einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen.

„Der Schwerlast- und Zielsuchverkehr wird nun um die Wohngebiete herum auf den klassifizierten Straßen geführt und entlastet so das kommunale Wegenetz, das damit dem Anliegerverkehr vorbehalten bleibt. Die neue Verkehrsführung hat den Siedlungsbereich deutlich aufgewertet. Mit dem endgültigen Ausbau der Sperrung hat sich die gute verkehrliche Situation verstetigt. Über den Starenweg ist der Siedlungsbereich weiterhin gut mit der L557 und der L876 verknüpft. Die Bankette des Starenwegs wird regelmäßig durch den Bauhof kontrolliert“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ausgefahrene Stellen würden wieder hergestellt.

Höhenbeschränkung

Die beantragte Öffnung der Rüschener Straße hätte zur Folge, dass insbesondere Pkw, aber auch Kleintransporter und kleinere Lastwagen die Rüschener Straße als Verbindungsachse nutzen würden. Die erfolgreich verdrängten Mitarbeiter-, Zielsuch- und Lieferverkehr kehrten wieder in die Siedlung zurück. „Die Parkplatzzufahrt mittels Beschilderung zu regulieren, scheitert erfahrungsgemäß an der ungenügenden Befolgung derartiger Verkehrszeichen durch die Fahrer“, heißt es aus dem Rathaus. Die Anordnung eines Verkehrszeichens mit Höhenbeschränkung auf der Rüschener Straße hätte zudem zwingend bauliche Einrichtungen seitens des Straßenbaulastträgers – etwa in Form einer Tordurchfahrt - zur Folge, was weitere Kosten verursachen würde. Die vorgeschlagene Beschränkung auf drei Meter verkenne zudem die Höhe von Fahrzeugen der Feuerwehr Rödinghausen.

Ratssitzung

Die Beratung über eine mögliche Rücknahme der Sperrung an der Rüschener Straße findet am Donnerstag, 27, Oktober, um 19 Uhr in der Ratssitzung in der Gesamtschule Rödinghausen statt.