Sprengung: Polizei wertet Videos aus

Aktuell gehen die Fahnder davon aus, dass drei Täter in der Nacht auf Donnerstag die Detonationen an der Filiale an der Bruchstraße ausgelöst haben, ehe sie mit einem dunklen Fluchtfahrzeug in Richtung der nahe gelegenen A30-Auffahrten davonrasten. Das Trio ist weiterhin flüchtig „Um was für ein Fahrzeug es sich genau gehandelt hat, steht noch nicht fest. Unklar ist nach wie vor auch, ob die Kriminellen überhaupt Beute gemacht haben – und wenn ja, wie viel“, informiert Kreispolizeisprecherin Simon Lah-Schnier. Fest stehen dürfte indes, welche Art Sprengmittel die Automatenknacker eingesetzt haben. „Es deutet alles darauf hin, dass es sich um Festsprengstoff gehandelt hat“, so die Beamtin. Anwohner hatten in der Tatnacht gegen etwa 2.16 Uhr drei laute Explosionen aus Richtung Sparkasse vernommen.

