Sternsinger-Premiere für den Bürgermeister

Für ihn war es eine Premiere: Zwar besteht die Sternsinger-Tradition seit vielen Jahren, doch zuletzt gab es pandemiebedingt eine Pause für das von Haus-zu-Haus-Ziehen.

Nun schmückten die Sternsinger endlich wieder persönlich die Wände mit dem Spruch 20*C+M+B+23. . „Ich freue mich sehr, dass ich das live miterleben kann“, so Siegfried Lux. „Es ist eine schöne Tradition, dass die Sternsinger den Segen in unser Rathaus bringen.“

Gemeindeoberhaupt spendet

Mit Kronen auf dem Kopf, Umhängen um die Schultern und einem Stern in der Hand stimmten die Jungen und Mädchen das Lied „Stern über Bethlehem“ an.

Traditionell sind die Sternsinger der katholischen Kirche St. Michael in Holsen rund um den Tag der Heiligen Drei Könige unterwegs, um öffentliche Gebäude und private Häuser zu segnen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen bundesweit unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Bürgermeister Siegfried Lux steckte selbstverständlich auch eine Spende in die Dose und bedankte sich für das Engagement der Sternsinger.