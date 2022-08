Rödinghausen

Muskelkraft und Teamgeist sind gefragt, wenn am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr wieder das Strohballenwettrennen in Rödinghausen stattfindet. Während in Lügde die stattlichen Osterräder rollen, sind es am Wiehen die großen runden und bis zu 250 Kilogramm schweren Strohballen.

Von Kathrin Weege