Tote Fische im Kurpark Rödinghausen

Feuerwehr leitet 100.000 Liter Frischwasser in Teich ein

Rödinghausen

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Rödinghausen am Samstag: Eine Bürgerin hatte die Leitstelle in Eilshausen darüber informiert, dass auf dem Kurparkteich in Rödinghausen mehrere tote Fisch schwimmen.

Von Ruth Matthes