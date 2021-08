Traum vom Tiny-Haus am Wiehen geplatzt

Rödinghausen (WB)

30 bis 60 Quadratmeter Grundfläche, trotzdem ein komplettes Eigenheim mit Küche, Bad und Schlafbereich: Wohnen in einem Tiny-Haus wird immer gefragter. Der Rödinghauser Christian Stäck besitzt ein 1400 Quadratmeter großes Grundstück in der Amtshausstraße und möchte es gerne für Tiny-Häuser verpachten. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung machte ihm am Mittwochabend aber einen Strich durch die Rechnung.

Kathrin Weege