Rödinghausen: Auto stürzt Böschung runter und landet senkrecht im Bach

Rödinghausen/Bünde

Ein Auto ist bei einem Unfall am Freitagmorgen (10. März) kopfüber eine Böschung herab in einen Bach in Rödinghausen gestürzt. Etliche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Für die Rettung der Insassen musste die Feuerwehr Hilfe von den Kameraden aus Bünde anfordern.