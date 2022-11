Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Schlangenlinien unterwegs

Mann (22) aus Melle in Rödinghausen von Polizei angehalten

Rödinghausen

In Schlangenlinien - ohne Führerschein - durch den Kreisel und beim eigenen Bremsmanöver fast gestürzt: Der Polizei ist in Rödinghausen ein Kradfahrer aufgefallen, der eine gefährliche Fahrweise an den Tag legte.