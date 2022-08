Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rödinghausen

Rödinghausen

Bei einem schweren Unfall in Rödinghausen sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Im Kreuzungsbereich Hansastraße/Bünder Straße hatte nach Aussage der Polizei ein 30-Jähriger aus Osnabrück, der mit seinem Ford Fiesta nach links in die Bünder Straße einbiegen wollte, die Vorfahrt missachtet - mit fatalen Folgen.

Von Hilko Raske