Mit „Mama-Trick“: WhatsApp-Betrüger legen 58-Jährige rein

Täter schlagen erneut in Melle zu und erbeuten vierstelligen Euro-Betrag

Melle/Rödinghausen/Bünde

Und wieder haben Trickbetrüger in der Region einen größeren Geldbetrag ergaunert: In der Nacht zu Freitag, 13. Januar, erhielt eine 58-jährige Frau aus Rödinghausens und Bündes Nachbarkommune Melle eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer - und fiel in der Folge auf die Masche der Kriminellen rein.