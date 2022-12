Wieder Zoff um Regionalplan

Rödinghausen

Der neue Regionalplan für OWL erhitzt in Rödinghausen weiterhin die Gemüter: Eine Bürgerinitiative fordert, eine Einwohnerversammlung in der Sache einzuberufen, will dafür eine Ratsbeschluss herbeiführen. Allerdings schaffte es eine entsprechende Entscheidung – aus formalen Gründen – nicht auf die Agenda der letzten Zusammenkunft des Gremiums. Aufgegriffen wurde das Thema aber dennoch – mit teils scharfen Worten von Bürgemeister Siegfried Lux.

Von Daniel Salmon