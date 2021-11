Wiehen-Weihnacht abgesagt

Rödinghausen

Kein Weihnachtsmarkt am Wiehen – das hat die Gemeinde Rödinghausen am Donnerstagmorgen gemeinsam mit den vielen ehrenamtlichen Mitveranstaltern entschieden. Die Werbe-Plakate hingen schon an der Hansastraße, werden nun aber wieder eingesammelt.

Von Kathrin Weege