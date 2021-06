„Wilde Möhre“ – kleine Gartenparadiese

Frisch, knackig, einfach lecker – und natürlich gesund sind Blumenkohl, Möhre und Co. aus dem eigenen Garten. Doch auch wer den nicht besitzt, kann jetzt dennoch sein Gemüse selber ernten. „Wilde Möhre“, das neue Projekt von Nicole Steinmann-Nolting, macht das möglich.

Einen Korb voller Gemüse, den könnten bald auch Gartenmieter von „Wilde Möhre“ in Rödinghausen ernten.

Die Osnabrückerin bietet kleine Gartenparzellen auch für ungeübte Neu-Gärtner an. Einige davon befinden sich in Rödinghausen an der Straße Zum Natten. „Die frischeste und persönlichste Gemüsebeziehung, die du dir vorstellen kannst“, wirbt die 38-Jährige auf ihrer Internetseite. Auf etwa 1200 Quadratmetern warten 20 Beete für Erwachsene und zehn für Kinder auf ihre Bewirtschafter.