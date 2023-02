Ruine in Herford soll abgerissen werden

Seit 2011 steht das ehemalige Fotogeschäft Ilsemann an der Rennstraße leer. Das Gebäude ist seitdem zunehmend verfallen. Jetzt will ein Investor hier einen Neubau errichten.

Diskutiert worden ist in den vergangenen Jahren viel über eine Nachnutzung. Zunächst wollte die Lebenshilfe hier Wohnungen schaffen, dann gab es immer wieder Überlegungen für innenstadtnahes Wohnen. Die Pläne, die am 9. März den Mitgliedern des Beirats für Stadtbildpflege vorgestellt worden, sollen sehr konkret sein. Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Rennstraße 20 bis 24 heißt es auf der Tagesordnung. In nicht-öffentlicher Sitzung soll den Mitgliedern des Beirats ein Entwurf zur Beratung vorgelegt werden.