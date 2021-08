Rump trainiert SV Rödinghausen

Carsten Rump wird neuer Trainer in Rödinghausen.

Rump war zuletzt unter Jeff Saibene Co-Trainer beim FC Ingolstadt, von Juli 2019 bis zur Freistellung im März 2020.

Zuvor bei Arminia war Rump Spieler in der Jugend und zweiten Mannschaft, dann Trainer in der Jugend und bei den Profis (Co- und mehrfach Interimstrainer).

Bis Dezember 2018 war er Co-Trainer von Saibene. Deutschlandweit bekannt wurde der Familienvater durch ein Kabinenvideo vor dem Zweitligaspiel von Arminia gegen Eintracht Braunschweig im Mai 2017, das der DSC 6:0 gewann. Eine Woche später gelang der Nichtabstieg.