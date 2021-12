Rutschpartie in Ostwestfalen-Lippe

Kreis Herford: Schon bis 9 Uhr haben sich bereits 15 Unfälle im Kreis Herford ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Unfallschwerpunkt war nach Angaben der Polizei die Stadt Löhne.

Bereits in der Nacht hatten sich im Wittekindkreis die ersten Unfälle ereignet. Ab 5 Uhr mit Beginn des Berufsverkehrs nahmen die Meldungen von Blechschäden zu. Unter anderem kam es zu Unfällen in Löhne, Vlotho und in Herford auf dem Homberg sowie auf dem Stiftberg.

Räumfahrzeuge am Vormittag im Einsatz

Die Räumfahrzeuge sind auch um 9.30 Uhr noch im Einsatz. Während die Hauptstraßen in der Regel gut befahrbar waren, war es auf den Nebenstraßen teilweise äußerst glatt. Bislang blieb es allerdings bei Blechschäden. Die Herforder Polizei will im Tagesverlauf eine Übersicht der Unfälle veröffentlichen.

Kreis Höxter: Regen auf gefrorenem Boden hat in der Nacht zu Montag für glatte Straßen im Kreis Höxter gesorgt. In der Höxteraner Innenstadt geriet am Morgen sogar ein Streufahrzeug ins Rutschen und beschädigte ein geparktes Auto. Insgesamt habe es aber nur wenige Unfälle gegeben, sagte Polizeipressesprecher Jörg Niggemann.

Am Sonntagabend hatten verschiedene Warn-Apps vor Blitzeis und Straßenglätte in der Nacht gewarnt. Am Montagmorgen vermeldete die Polizei im Kreis Höxter aber nur fünf Unfälle. Es blieb in allen Fällen bei Blechschäden.

Der Schwerpunkt der Einsätze habe im Höxteraner Stadtgebiet gelegen, sagte Pressesprecher Jörg Niggemann. In einer Wohnstraße sei dabei auch ein Streufahrzeug in einen Unfall verwickelt gewesen und gegen ein geparktes Auto gerutscht. Der bislang letzte Unfall sei gegen 10 Uhr aus dem Bereich Willebadessen gemeldet worden.

Polizei empfiehlt, weiterhin vorsichtig zu fahren

Punktuell könnten einige Straßen auch jetzt noch glatt sein, es empfehle sich weiterhin, vorsichtig zu fahren, rät die Polizei. Aufgrund der schon am Sonntagabend angekündigten Lage hätten sich viele Autofahrer aber offenbar sehr umsichtig verhalten, außerdem sei das Verkehrsaufkommen aufgrund der Feiertage ohnehin nicht so hoch gewesen, sagte Niggemann. Viele Berufstätige haben zwischen Weihnachten und Silvester Urlaub und sind daher nicht auf frühmorgendliche Autofahrten angewiesen.

Kreis Minden-Lübbecke: "In der Nacht zu Montag sind die Verkehrsteilnehmer im Mühlenkreis offenbar von der extremen Straßenglätte überrascht worden", teilt die Polizei mit. In der Leitstelle wurden ab dem späten Sonntagabend bis zum Montagmorgen insgesamt 31 witterungsbedingte Einsätze gezählt. Drei Personen wurden bei den Unfällen verletzt, aber zumeist blieb es bei Blechschäden.

Schwerpunktmäßig waren das Mindener Stadtgebiet sowie die Bundesstraßen B 482, B 65 und die L 770 betroffen. In mehreren Fällen mussten die Unfallbeteiligten ihre nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge zunächst bis zum Abklingen der Glätte stehen lassen. Dies galt auch für LKW-Fahrer, die längere Zeit auf den Streudienst warten mussten. Zum Teil konnten Polizei und Rettungskräfte selbst nur im Schritttempo zu den Einsatzorten fahren. Vielerorts ging auf den spiegelglatten Straßen gar nichts mehr.

Ihren Anfang nahm die Unfallserie gegen 21.40 Uhr auf dem Koppelweg in Minden. Dort rutschte ein Auto gegen einen geparkten Wagen. Gegen 21.44 Uhr kam es auf dem Bayernring an der Einmündung "Am Schirrhof" zu einem Alleinunfall. Etwa zeitgleich prallte ein Fahrzeugführer auf der Oppenweher Straße in Rahden – laut Polizei "aufgrund mutmaßlichen Alkoholeinflusses" – auf glatter Fahrbahn gegen einen Baum. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm.

Unfälle im Minutentakt

Gegen 22.08 Uhr kam auf der B 65 ein in Richtung Bückeburg fahrender Fiat ins Schleudern und durchfuhr an der Ausfahrt zu B 482 ein Wäldchen. Wenig später kam es ab 22.24 Uhr im Minutentakt zu weiteren Unfällen in Petershagen und Minden. Zunächst kam auf der Straße "Mitteldorf" in Frille ein Auto von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum, kurz danach geriet ein Fahrzeug von der L 770 an der Ausfahrt zur B 61 ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In Minden an der Theodor-Heuss-Brücke rutschte ein Auto gegen eine Leitplanke.

Ab 22.45 Uhr wurden der Polizei bis Mitternacht weitere Sachschadenunfälle in Minden gemeldet. So kollidierten auf der B 482 im Bereich Dankersen bei extremer Glätte ein Pkw und ein Lastwagen. Zudem wurden an der Ringstraße auf einem Tankstellengebäude nach Unfällen Beschädigungen von Laternen sowie Verkehrsunfälle auf der Vinckestraße, der Blumenstraße, der Rodenbecker Straße, der Straße "Notthorn" und der Goebenstraße dokumentiert.

Außerdem rutschte um kurz nach Mitternacht ein Auto auf der Straße "Portablick" in Bad Oeynhausen gegen einen Stromkasten. Auf der B 65 im Bereich Clus verunfallte ein weiteres Auto mit glimpflichen Folgen. Kurz nach Mitternacht kam es auf der L 770 im Bereich Petershagen Heisterholz zu einem Alleinunfall mit einer verletzten Autofahrerin. Die Frau hatte in Höhe der Einmündung Brüggenfeld die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es war über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs in einen Graben geraten. Dort überschlug sich das Auto und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte sich selber befreien, benötigte jedoch medizinische Hilfe seitens der Rettungskräfte.

Auf der Bachstraße in Minden entstand Sachschaden bei einem Unfall, außerdem verhinderte später im Laufe der Nacht Straßenglätte die Weiterfahrt von Lkws auf der B 482. Auf der Hans-Böckler-Straße stellte sich ein Lastwagen quer und blockierte die Fahrbahn.

Weitere Unfälle mit Sachschäden entstanden in Minden auf der Kuhlenstraße, der Wilhelmstraße sowie der Mainstraße, dem Hohenstaufenring und der Viktoriastraße. Am frühen Morgen wurden Unfälle am Großen und Kleinen Domhof gemeldet. Hinzu kamen Unfälle auf der Triftenstraße in Bad Oeynhausen, der Reuterstraße in Rehme sowie der Färberstraße in Lohe. Bei diesem Unfall verletzte sich eine Person, nachdem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war und mit einer Grundstücksmauer kollidierte.