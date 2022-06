Schäffler: "Mögliche ICE-Trasse durch OWL wird sich verzögern"

„Ein möglicher Neubau der ICE-Strecke Bielefeld-Hannover wird so schnell nicht umgesetzt werden.“ Davon ist der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler (Minden-Lübbecke) überzeugt, nachdem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch seine Eckpunkte zur Zukunft der Deutschen Bahn und der Schiene vorgestellt hat.

Bahn will vorrangig Strecken sanieren

Politische Versäumnisse und Unterfinanzierung in der Vergangenheit hätten die Schiene an ihre absoluten Grenzen gebracht, sagte Wissing im Rahmen einer Pressekonferenz. Ab 2024 sollen deshalb besonders beanspruchte Streckenabschnitte zu einem Hochleistungsnetz ausgebaut werden. In NRW zählt dazu der Korridor Dortmund-Duisburg-Düsseldorf-Köln.