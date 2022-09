Julian Adler und Band spielen in Hiddenhausen - Regen zwingt zum Umzug

Hiddenhausen

Die diesjährige Konzertreihe im kleinen Park auf Gut Hiddenhausen endete am vergangenen Sonntag mit dem Auftritt eines besonderen Künstlers. Julian Adler, der durch seine Teilnahme bei der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ im Jahr 2015 bekannt wurde, trat mit seiner Band in Hiddenhausen auf.

Von Kim Schmalz