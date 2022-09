Schläger lauern Discobesuchern in Herford auf

Nächtliche Angriffe an X und Go Parc - Bünder (29) schwer verletzt

Herford

Kein Wochenende ohne nächtliche Gewalttaten vor Herfords Großdiskotheken: Mehrere Männer lauerten ihren Opfern am Go Parc und am X auf, um sie krankenhausreif zu schlagen und abzuzocken. Die Suche nach den Tätern läuft, die Erfolgsaussichten dürften erfahrungsgemäß aber gering sein.