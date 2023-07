Schnellrestaurant am Herforder Bahnhof zu mieten

Es dürfte eine der best frequentierten Lagen in Herford sein: Bis Anfang 2022 war hier eine Mc-Donald's-Filiale zu Hause, dann folgte mit Burger Zeit ebenfalls ein Schnellrestaurant - und nun wird schon wieder ein Nachmieter gesucht.

Laut Internet-Inserat kann das Ladenlokal zwischen Go Parc, Bus- und Hauptbahnhof bereits zum 1. August übernommen werden. Es steht demnach eine Gesamtfläche von 124,5 Quadratmetern zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilt: Küche mit 66, Gastraum mit 50 (30 Sitzplätze) und Nebenräume (WC) mit 8,5 Quadratmetern. Zusätzlich befinden sich im Außenbereich noch weitere 20 Sitzgelegenheiten.

In der Immobilien-Anzeige heißt es: „Das Burger-Restaurant funktioniert ganztags, an sieben Tagen in der Woche. Dank der Diskothek nebenan ist der Abendbetrieb gerade an den Wochenenden sehr lohnenswert.“

Als Verweilort für Reisende, Touristen, Gewerbetreibende und Anwohner sei das Burger-Restaurant kaum aus seinem Umfeld wegzudenken. „Der Standort spricht Zielgruppen allen Alters an.“

Weshalb nach relativ kurzer Zeit nun bereits ein neuer Pächter gesucht wird, ist unklar. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Jahre.