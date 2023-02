Aufgrund eines Rechtsstreits verzögert sich die Übergabe der neuen Halle am Ravensberger Gymnasium - das HK hat sich schon mal umgesehen

Herford

Auffällig viel Licht fällt durch die großen Glaswände in die neue Sporthalle am Ravensberger Gymnasium. Der Parkettboden ist verlegt, die Decken in den Umkleidekabinen werden derzeit installiert, aber die Tribüne bereitet Katrin Oberschelp noch Sorgen. Sie ist Bauherrnvertreterin für den Immobilien- und Abwasserbetrieb (IAB), der für 11,3 Millionen Euro (Stand Februar 2023) die neue Sporthalle entlang der Hansastraße baut.