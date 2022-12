Schornsteinfeger heißen Neugeborene in Herford willkommen

Glücksbringer ziehen am Donnerstag (29. Dezember) durch die Innenstadt

Herford

Dieser Besuch verheißt pures Glück: Am Donnerstag, 29. Dezember, werden Herforder Schornsteinfeger traditionell die in der Weihnachtszeit geborenen Kinder an der Ravensberger Himmelspforte auf dem Alten Markt begrüßen und Glückwünsche für das neue Jahr verteilen.