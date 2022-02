Grillunfall in Bünde mit acht Verletzten: Feuerwehr lobt die Umsicht der Einsatzkräfte

Zahlreiche Rettungskräfte waren am vergangenen Dienstagabend zum Einsatzort ausgerückt.

Wie berichtet, war eine Notarztwagenbesatzung an jenem Abend gegen 19.30 Uhr zunächst wegen eines Kinder-Notfalls zu dem Mehrfamilienhaus an der Holser Straße ausgerückt. Das kleinste Familienmitglied (fünf Monate) hatte geschrien, möglicherweise ein erstes Anzeichen einer drohenden Kohlenmonoxid-Vergiftung. Seine besorgte Familie hatte den Notruf gewählt. „Und wahrscheinlich hat der schreiende Säugling so allen Beteiligten das Leben gerettet“, sagt Kreispolizeisprecher Uwe Maser.