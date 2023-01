Schüler in Enger und Spenge feiern deutsch-französische Freundschaft

Im Foyer des Widukind-Gymnasiums herrscht Gedränge. Schließlich gibt es so ein Buffett nicht alle Tage. Französische Leckereien wie Eclairs, Tartes, Brioches und Croissants reihen sich hier aneinander. Zubereitet wurden die Speisen jahrgangsübergreifend von Schülern der Französischkurse.

Jedes Jahr feiert die Schule am 23. Januar den Deutsch-französischen Tag zur Erinnerung an den Abschluss des Elysée-Vertrages zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor nun genau 60 Jahren.

„Diese Freundschaft ist die Grundlage unseres friedlichen Europas“, verdeutlicht Andrea Schneider, Vorsitzende der Fachschaft Französisch, warum es dem WGE wichtig ist, den Schülern diesen Tag näherzubringen.

Die Schule pflegt seit mehr als 40 Jahren eine Partnerschaft mit dem Collège Plan Menu in Voiron, in der Nähe von Grenoble. Fast jedes Jahr finden gegenseitige Besuche statt. „Als im Frühjahr vergangenen Jahres nach zweijähriger Pause wieder ein Austausch stattgefunden hat, waren alle sehr aufgeregt und neugierig aufeinander“, blickt Schneider zurück und betont: „Das ist jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis.“

Steckbriefe berühmter Persönlichkeiten

Neben den Speisen, die an die Mitschüler verkauft werden, haben Jugendliche des neunten Jahrgangs Plakate mit Steckbriefen berühmter Persönlichkeiten angefertigt. Hier trifft Marie Curie auf den Rapper Sch und die Comic-Heldin Ladybug. Zudem wurden Videos gezeigt, die über die deutsch-französische Freundschaft informieren.

Schon in der vergangenen Woche hat die Regenbogen-Gesamtschule Spenge das Jubiläum des Elysée-Vertrags begangen. Schon seit 20 Jahren beteiligt sich die Schule am Internet-Teamwettbewerb langue et cultures des Ministeriums für Schule und Bildung NRW, der für verschiedene Lernniveaus angeboten wird und mit mehr als 22.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der beliebteste Französisch-Wettbewerb Deutschlands ist.

Wissenswertes über bedeutende französische Landsmänner und -frauen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und Sport ist auf diesen Plakaten zu erfahren. Foto: Daniela Dembert

Von den Anfängern der siebten Klassen bis zu den Fortgeschrittenen des zwölften Jahrgangs waren Schüler aller Stufen eingeladen, mitzumachen. „Auch in diesem Jahr haben wieder zwischen 60 und 70 Schüler unserer Schule mitgemacht“, berichtet Jochen Momberg, Vorsitzender der Fachschaft Französisch.

Im Wettbewerb geht es darum, das Land und seine Besonderheiten, aber auch den Alltag und das Leben der französischen Nachbarn kennenzulernen.

Kurze Filme, die die Schüler anschauen, greifen Themen aus den Bereichen Musik, Film, Technik, Sport, Kuriositäten und natürlich deutsch-französische Freundschaft auf. Mit den erlangten Informationen gilt es, Fragen zu beantworten.

An der Regenbogen-Gesamtschule wird alljährlich durch die Teilnahme an einem Internet-Wissenswettbewerb an den Abschluss des Elysée-Vertrags zur deutsch-französischen Freundschaft erinnert. Foto: privat

Momberg schätzt an diesem Konzept vor allem eines: „In kürzester Zeit bekommen die Schüler geballte Informationen zu dem, was in Frankreich so passiert. Da kämen sie ansonsten nur durch lange Recherche dran.“ Reizvoll sei das Infotainment-Format des Wettbewerbs. „Die Schüler lernen spielerisch, quasi nebenbei und arbeiten im Team.“