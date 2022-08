Herford

In allen städtischen Gebäuden in Herford sollen aufgrund des drohenden Energiemangels die Temperaturen im Herbst um ein bis zwei Grad gesenkt werden. Die Linke hatte am Freitagabend im Rat gefordert, dass die Schulen die Temperatur selbst regeln sollten. Die Partei fand allerdings mit ihrem Vorschlag keine Mehrheit.

Von Ralf Meistes